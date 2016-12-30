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11:31 (мск), источник: "Российская газета"

Сибирские строители заплатят миллион за подаренное шампанское

В Новосибирске оштрафовали крупную строительную компанию за подарки судебным приставам. Сумма штрафа, назначенная судом, — один миллион рублей.

Как сообщили «РГ» в прокуратуре Новосибирской области, главный бухгалтер фирмы передала приставам-исполнителям по Центральному району Новосибирска бутылку шампанского и бутылку коньяка. Подарок был сделан, по данным надзорного органа, не просто так — строители надеялись, что благодарные приставы снимут арест с автомобиля компании, тем более что задолженность, из-за которой машина была арестована, фирма частично погасила.

Однако судебные приставы сообщили о попытке их «подмазать» начальнику управления, тот направил информацию в прокуратуру, где возбудили административное дело о незаконном вознаграждении.

В результате по решению суда юридическому лицу назначен штраф в миллион рублей, а бутылки конфискованы.

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