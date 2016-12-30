Сибирские строители заплатят миллион за подаренное шампанское
В Новосибирске оштрафовали крупную строительную компанию за подарки судебным приставам. Сумма штрафа, назначенная судом, — один миллион рублей.
В Новосибирске оштрафовали крупную строительную компанию за подарки судебным приставам. Сумма штрафа, назначенная судом, — один миллион рублей.
Как сообщили «РГ» в прокуратуре Новосибирской области, главный бухгалтер фирмы передала
Однако судебные приставы сообщили о попытке их «подмазать» начальнику управления, тот направил информацию в прокуратуру, где возбудили административное дело о незаконном вознаграждении.
В результате по решению суда юридическому лицу назначен штраф в миллион рублей, а бутылки конфискованы.