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13:33 (мск), источник: Prokazan.ru

СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек и более 60 получили травмы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Источник: Prokazan.ru

— Перед судом предстанут директор ООО «Заря» — арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пять рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халикоа и Фанис Мухаметханов, — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда или иного судебного акта), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 327 УК РФ (подделка документов), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), 293 УК РФ (халатность).

Напомним, 11 марта прошлого года около часа дня загорелся рынок «Адмирал» в Адмиралтейской слободе. В ходе ЧП здание торгового комплекса обрушилось. В результате пожара погибли 19 человек, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

 — Причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности, — отметили следователи.

Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, место возникновения очага пожара находилось на крыше одноэтажной пристройки в районе входа № 1 ТК «Адмирал». В сообщении отмечается, что потерпевшими предъявлены требования о возмещении им морального вреда на сумму 11,27 миллиарда рублей.

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