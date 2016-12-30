Арестована вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева
Возбуждено уголовное дело против заместителя главы Краснодара по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности, городских земель и финансового контроля.
Возбуждено уголовное дело против заместителя главы Краснодара по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности, городских земель и финансового контроля.
Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте на два месяца заместителя главы Краснодара Ольги Яковлевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.
По данным «Коммерсанта», вменяемый Яковлевой эпизод относится к 2016 году. Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом «Водоканала» в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.
По версии следствия, Ольга Яковлева при согласовании сделки нарушила ряд норм. В частности, проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги, кроме того, по мнению СКР, форма товарищества для договора между МУП «Водоканал» и
В связи с возбужденным делом в мэрии Краснодара прошли обыски. Яковлева была задержана, так как следствие сочло, что она может попытаться скрыть улики.
Ольге Яковлевой 43 года. Она начала свою трудовую деятельность в 1991 в коммерческих структурах, а с 1994 года — в финансовом управлении администрации Краснодара. С 1997 года работала в
В 2013 году Яковлева была назначена на должность начальника управления финансового контроля администрации Краснодара. С 10 декабря 2015 года она утверждена на должность заместителя главы Краснодара. Ольга Яковлева координировала работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, курировала вопросы финансового контроля.
Замужем, воспитывает сына. В 2015 году Ольга Яковлева, согласно налоговой декларации, заработала 1,173 млн рублей. Автомобиль Мercedes Е300 в семье