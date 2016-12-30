Арестована вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте на два месяца заместителя главы Краснодара Ольги Яковлевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

По данным «Коммерсанта», вменяемый Яковлевой эпизод относится к 2016 году. Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом «Водоканала» в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.

По версии следствия, Ольга Яковлева при согласовании сделки нарушила ряд норм. В частности, проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги, кроме того, по мнению СКР, форма товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором неприемлема.

В связи с возбужденным делом в мэрии Краснодара прошли обыски. Яковлева была задержана, так как следствие сочло, что она может попытаться скрыть улики.

Ольге Яковлевой 43 года. Она начала свою трудовую деятельность в 1991 в коммерческих структурах, а с 1994 года — в финансовом управлении администрации Краснодара. С 1997 года работала в контрольно-ревизионном отделе финансового управления, департамента финансов в должности главного специалиста, заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела, заместителя директора департамента финансов, начальника контрольно-ревизионного отдела.

В 2013 году Яковлева была назначена на должность начальника управления финансового контроля администрации Краснодара. С 10 декабря 2015 года она утверждена на должность заместителя главы Краснодара. Ольга Яковлева координировала работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, курировала вопросы финансового контроля.