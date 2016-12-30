Задержанные за нападение на бойцов Росгвардии в «новой» Москве дали признательные показания

«В настоящее время с ними проводится комплекс следственных действий. При допросе они дали признательные показания. В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря 2016 г. на территории ТиНАО при проверке документов группа лиц произвела выстрелы из оружия по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один сотрудник погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала восьмерых подозреваемых в нападении на правоохранителей. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.