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12:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Грузовик с колбасой попал в аварию в Хабаровске

Под удар свою машину подставил автолюбитель, ехавший за новогодними подарками.

В пятницу утром у военкомата Железнодорожного района ехавший за новогодними покупками автолюбитель подставил борт встречному грузовику, в котором везли колбасу, сообщает портал «Губерния». Шофер «Короллы» пытался свернуть на парковку торгового центра, двигаясь со стороны северной части города. При этом ему нужно было уступить дорогу всем.

Движение по проспекту оживленное, и горожанину пришлось ждать подходящего момента для маневра. Он ошибся с оценкой скорости приближающегося «Кантера» и оказался у точки встречи раньше, чем предполагал шофер легковой машины. Экспедитор попытался исправить ошибку оппонента экстренным торможением и уклонением.

Уклониться почти получилось — «Кантер» врезался в заднюю часть «Короллы». Еще метр, и машины разъехались бы. Удар привел к тому, что автомобили участников ДТП синхронно развернулись на 90 градусов.

Пострадавших в этом ДТП нет.

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