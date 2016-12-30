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11:42 (мск), источник: СуперОмск

Полиция задержала омичку, которая обсчитала салон сотовой связи на 9800 рублей

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело.

В отделе полиции № 2 возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Происшествие случилось в одном из салонов связи Кировского округа. Сотрудница салона пересчитывала вечером деньги в кассе и обнаружила недостачу. В беседе с оперативником девушка вспомнила странную ситуацию: в магазин заходила женщина, которая просила продать гарнитуру для телефона. Дама подала купюру (5000 рублей), когда продавщица считала сдачу, омичка отвлекала ее разговорами. В итоге покупательница забрала и 5 тысяч, и сдачу (4800) рублей.

«Потерпевшая точно описала внешность подозреваемой», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Участковые провели поквартирный обход, проверили тех, кто состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. Задержана 32-летняя женщина. Вырученные деньги она потратила на личные нужды.

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