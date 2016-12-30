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19:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Налетчик с молотком вынес драгоценности из ювелирного магазина в Купчино

Злоумышленник разбил витрины и забрал товар салона.

Источник: РИА "Новости"

В Московском районе грабитель похитил драгоценности из ювелирного магазина сети «Gold 585», передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 10.30 29 декабря в доме № 8 по Звездной улице.

Угрожая 26-летней продавщице салона физической расправой, злоумышленник разбил молотком две витрины, взял оттуда 9 паллетов с ювелирными изделиями, сложил их в сумку и вместе с драгоценностями скрылся с места преступления.

Размер материального ущерба магазина устанавливается. В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по ст.161 «Грабеж». Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступника.

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