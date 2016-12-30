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12:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК в Приангарье возбудил уголовное дело на продавца ТЦ за продажу просроченного йогурта

Женщине грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Саянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении продавца торгового павильона, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, продавец одного из торговых комплексов Саянска реализовывала йогурт с истекшим сроком годности. В правоохранительные органы обратились покупатели некачественного товара.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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