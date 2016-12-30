СК в Приангарье возбудил уголовное дело на продавца ТЦ за продажу просроченного йогурта

Саянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении продавца торгового павильона, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, продавец одного из торговых комплексов Саянска реализовывала йогурт с истекшим сроком годности. В правоохранительные органы обратились покупатели некачественного товара.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.