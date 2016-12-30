Вандалы сровняли с землей снежную скульптуру в Бердске

В Бердске снежный городок традиционно украшает площадку для празднования Нового года. Часть фигур изготавливают юные скульпторы в рамках городского конкурса. К сожалению, бердчане не всегда бережно относятся к чужому труду, поэтому снежная «красота» долго не держится. Но на этот раз вандалы были пойманы — 28 декабря они разрушили фигуру под названием «Пропеллер»: просто сравняли ее с землей. Что ими двигало в тот момент, неизвестно. Нарушителями оказались два 12-летних подростка — Вадим В. и Юрий Б., обучающиеся в бердской школе № 8. С их родителями провели профилактическую беседу.

Администрация города, в свою очередь, напомнила бердчанам, имеющим детей, об ответственности за порчу имущества в общественных местах. Известно, что территория снежного города охраняется: там установлено видеонаблюдение, круглосуточно дежурит охранник. Так что остаться незамеченными и уйти от ответственности вандалы не смогут.