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12:21 (мск), источник: VN.RU

Вандалы сровняли с землей снежную скульптуру в Бердске

Снежный городок в районе кинотеатра «Орион» открыли 29 декабря, а днем ранее там «поработали» малолетние вандалы.

В Бердске снежный городок традиционно украшает площадку для празднования Нового года. Часть фигур изготавливают юные скульпторы в рамках городского конкурса. К сожалению, бердчане не всегда бережно относятся к чужому труду, поэтому снежная «красота» долго не держится. Но на этот раз вандалы были пойманы — 28 декабря они разрушили фигуру под названием «Пропеллер»: просто сравняли ее с землей. Что ими двигало в тот момент, неизвестно. Нарушителями оказались два 12-летних подростка — Вадим В. и Юрий Б., обучающиеся в бердской школе № 8. С их родителями провели профилактическую беседу.

Администрация города, в свою очередь, напомнила бердчанам, имеющим детей, об ответственности за порчу имущества в общественных местах. Известно, что территория снежного города охраняется: там установлено видеонаблюдение, круглосуточно дежурит охранник. Так что остаться незамеченными и уйти от ответственности вандалы не смогут.

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