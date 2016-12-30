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12:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске автокран врезался в пассажирскую маршрутку

Авария произошла на перекрёстке улиц Герцена и 7-й Северной и спровоцировала пробку.

Сегодня, 30 декабря, после полудня на пересечении улиц 7-й Северной и Герцена автокран врезался в маршрутку № 393. Как рассказывает в сообществе «Аварийный Омск» очевидец, маршрутка в тот момент поворачивала налево. На перекрёстке образовалась пробка.

В управлении ГИБДД по Омской области сообщили Om1.ru, что в этой аварии никто не пострадал — ни водители, ни пассажиры.

УГИБДД УМВД России по Омской области:

 — Водители самостоятельно разобрались в ситуации — без вызова Госавтоинспекции. Был дополнительно направлен экипаж, чтобы снять заторовую ситуацию на улице. Сейчас уже проезд свободен.

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