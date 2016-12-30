В Омске автокран врезался в пассажирскую маршрутку

Сегодня, 30 декабря, после полудня на пересечении улиц 7-й Северной и Герцена автокран врезался в маршрутку № 393. Как рассказывает в сообществе «Аварийный Омск» очевидец, маршрутка в тот момент поворачивала налево. На перекрёстке образовалась пробка.

В управлении ГИБДД по Омской области сообщили Om1.ru, что в этой аварии никто не пострадал — ни водители, ни пассажиры.