В Омске автокран врезался в пассажирскую маршрутку
Авария произошла на перекрёстке улиц Герцена и 7-й Северной и спровоцировала пробку.
Авария произошла на перекрёстке улиц Герцена и 7-й Северной и спровоцировала пробку.
Сегодня, 30 декабря, после полудня на пересечении улиц 7-й Северной и Герцена автокран врезался в маршрутку № 393. Как рассказывает в сообществе «Аварийный Омск» очевидец, маршрутка в тот момент поворачивала налево. На перекрёстке образовалась пробка.
В управлении ГИБДД по Омской области сообщили Om1.ru, что в этой аварии никто не пострадал — ни водители, ни пассажиры.
УГИБДД УМВД России по Омской области:
— Водители самостоятельно разобрались в ситуации — без вызова Госавтоинспекции. Был дополнительно направлен экипаж, чтобы снять заторовую ситуацию на улице. Сейчас уже проезд свободен.