В Тольятти выявили опасный алкоголь под брендом омской «Оши»
Администрация города Тольятти выступила с обращением о нелегальном обороте пивных напитков, подделанных под бренд омской компании «Оша».
Администрация города Тольятти выступила с обращением о нелегальном обороте пивных напитков, подделанных под бренд омской компании «Оша».
«Опасная продукция была закуплена во втором квартале 2016 года и может встретиться в магазинах Самарской области. Туда она попала через цепочки оптовых организаций, первыми в списке которых стоят ООО “Рост-Алко” (ИНН 4725482133) и ООО “Алкоторг” (ИНН 4720031031). По информации Росалкогольрегулирования и
Ритейлеров предостерегают, что если в справках, прилагаемых к