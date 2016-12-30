В Тольятти выявили опасный алкоголь под брендом омской «Оши»

«Опасная продукция была закуплена во втором квартале 2016 года и может встретиться в магазинах Самарской области. Туда она попала через цепочки оптовых организаций, первыми в списке которых стоят ООО “Рост-Алко” (ИНН 4725482133) и ООО “Алкоторг” (ИНН 4720031031). По информации Росалкогольрегулирования и ликеро-водочного завода “Оша”, пивные напитки этим фирмам не поставлялись», — говорится в сообщении.

Ритейлеров предостерегают, что если в справках, прилагаемых к товарно-транспортным накладным, в разделе «Б» есть сведения о движении через «Рост-Алко» и «Алкоторг», то данная продукция находится в нелегальном обороте. Мэрия Тольятти рекомендует магазинам прекратить её продажу, аргументируя свое решение опасностью продукции для здоровья потребителей.