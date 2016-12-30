Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Новогодние артефакты прошлого: как отмечали Новый год в СССР
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Керри рассказал, как Россия «ударила» по США
СМИ про 2 условия Путина по передаче Курил Японии
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12:25 (мск), источник: СуперОмск

В Тольятти выявили опасный алкоголь под брендом омской «Оши»

Администрация города Тольятти выступила с обращением о нелегальном обороте пивных напитков, подделанных под бренд омской компании «Оша».

«Опасная продукция была закуплена во втором квартале 2016 года и может встретиться в магазинах Самарской области. Туда она попала через цепочки оптовых организаций, первыми в списке которых стоят ООО “Рост-Алко” (ИНН 4725482133) и ООО “Алкоторг” (ИНН 4720031031). По информации Росалкогольрегулирования и ликеро-водочного завода “Оша”, пивные напитки этим фирмам не поставлялись», — говорится в сообщении.

Ритейлеров предостерегают, что если в справках, прилагаемых к товарно-транспортным накладным, в разделе «Б» есть сведения о движении через «Рост-Алко» и «Алкоторг», то данная продукция находится в нелегальном обороте. Мэрия Тольятти рекомендует магазинам прекратить её продажу, аргументируя свое решение опасностью продукции для здоровья потребителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД опроверг закрытие американской школы в ответ на санкции
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги-2016. Главные события года от А до Я
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь