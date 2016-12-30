В Воронеже начальника Юго-Восточной РДЖВ осудили за злоупотребления на службе
Руководитель вокзалов получил условный срок за ремонт своих домов за счет РЖД.
Руководитель вокзалов получил условный срок за ремонт своих домов за счет РЖД.
Центральный районный суд вынес приговор начальнику
Как установил суд, начальник дирекции злоупотреблял своими должностными полномочиями в 2014 и 2015 годах привлекал своих подчиненных к ремонту своей недвижимости и недвижимости своих близких родных. Люди выполняли поручения руководителя без договоров в рабочее время, в ущерб службе, отсутствуя на работе. При этом начальник начислял и выплачивал им зарплаты из бюджета ОАО «РЖД». Так они получили почти 250 тыс. рублей за время, которое работали в домах руководителя.
По итогам рассмотрения дела начальника