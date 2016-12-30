В Воронеже начальника Юго-Восточной РДЖВ осудили за злоупотребления на службе

Центральный районный суд вынес приговор начальнику Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе суда, в наказание крупный руководитель получили 6 месяцев условного срока. Речь идет о причинении ущерба ОАО «РЖД» на сумму почти 250 тыс. рублей,

Как установил суд, начальник дирекции злоупотреблял своими должностными полномочиями в 2014 и 2015 годах привлекал своих подчиненных к ремонту своей недвижимости и недвижимости своих близких родных. Люди выполняли поручения руководителя без договоров в рабочее время, в ущерб службе, отсутствуя на работе. При этом начальник начислял и выплачивал им зарплаты из бюджета ОАО «РЖД». Так они получили почти 250 тыс. рублей за время, которое работали в домах руководителя.