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11:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже начальника Юго-Восточной РДЖВ осудили за злоупотребления на службе

Руководитель вокзалов получил условный срок за ремонт своих домов за счет РЖД.

Источник: РИА "Воронеж"

Центральный районный суд вынес приговор начальнику Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе суда, в наказание крупный руководитель получили 6 месяцев условного срока. Речь идет о причинении ущерба ОАО «РЖД» на сумму почти 250 тыс. рублей,

Как установил суд, начальник дирекции злоупотреблял своими должностными полномочиями в 2014 и 2015 годах привлекал своих подчиненных к ремонту своей недвижимости и недвижимости своих близких родных. Люди выполняли поручения руководителя без договоров в рабочее время, в ущерб службе, отсутствуя на работе. При этом начальник начислял и выплачивал им зарплаты из бюджета ОАО «РЖД». Так они получили почти 250 тыс. рублей за время, которое работали в домах руководителя.

По итогам рассмотрения дела начальника Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов суд вынес ему обвинительный приговор, назначив наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. При этом статья Уголовного кодекса РФ, по которой квалифицировали действия служащего, предусматривает крупный штраф, принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, суд мог бы лишить руководителя занимать руководящие должности на срок до 5 лет.

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