В Самаре Ford Focus сбил насмерть пожилую женщину

Авария произошла 29 декабря в 15:55 на улице Ново-Садовой в Промышленном районе областного центра. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля «Ford Focus» двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на женщину 1947 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.

От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. Ведется проверка, сообщает облМВД.