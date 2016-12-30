Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Атрибуты праздника родом из Советского Союза
Пинк родила сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Керри рассказал, как Россия «ударила» по США
СМИ про 2 условия Путина по передаче Курил Японии
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
10«Мин нет»
12:15 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре Ford Focus сбил насмерть пожилую женщину

ДТП произошло на улице Ново-Садовой.

Авария произошла 29 декабря в 15:55 на улице Ново-Садовой в Промышленном районе областного центра. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля «Ford Focus» двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на женщину 1947 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.

От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. Ведется проверка, сообщает облМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
МИД опроверг закрытие американской школы в ответ на санкции
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги-2016. Главные события года от А до Я
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь