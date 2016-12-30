Житель Нижегородской области избил квартиранта до смерти
Хозяин дома избил квартиранта в ходе ссоры
Хозяин дома избил квартиранта в ходе ссоры
Суд вынес приговор 29-летнему мужчине, обвиняемого в жестоком избиении квартиранта в селе Асташиха Лысковского района, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По версии следствия оба фигуранта уголовного дела не работали. Они жили на деньги от продажи жилья потерпевшего. Тот упрекал хозяина дома
По данным СК, обвиняемый избил квартиранта руками, ногами и кочергой. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
Злоумышленник полностью признал свою вину. Ранее он был судим за имущественное преступление. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.