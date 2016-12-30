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12:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Нижегородской области избил квартиранта до смерти

Хозяин дома избил квартиранта в ходе ссоры из-за денег.

Суд вынес приговор 29-летнему мужчине, обвиняемого в жестоком избиении квартиранта в селе Асташиха Лысковского района, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия оба фигуранта уголовного дела не работали. Они жили на деньги от продажи жилья потерпевшего. Тот упрекал хозяина дома из-за этих денег. Одна из ссор закончилась дракой.

По данным СК, обвиняемый избил квартиранта руками, ногами и кочергой. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Ранее он был судим за имущественное преступление. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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