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13:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Фура с 18 тоннами мандаринов пропала по дороге из Петербурга в Москву

Фрукты не доехали до столицы.

Источник: AP 2016

По пути из Петербурга в Москву пропали 18 тонн мандаринов, сообщает ИА Народные новости. Грузовик с фруктами исчез накануне на подъездах к столице.

По данным правоохранительных органов, 26 декабря логистическая компания Петербурга заключила договор с другой фирмой о доставке мандаринов в Москву. На складе в доме № 26 по проспекту Непокоренных товар погрузили в фуру марки VOLVO FH-12, и грузовик выехал к месту назначения.

Спустя несколько дней фура с 18 тоннами мандаринов так и не прибыла по адресу, указанному в путевом листе. Общая стоимость исчезнувших фруктов составляет около 1,3 миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по заявлению о краже.

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