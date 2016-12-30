Фура с 18 тоннами мандаринов пропала по дороге из Петербурга в Москву

По пути из Петербурга в Москву пропали 18 тонн мандаринов, сообщает ИА Народные новости. Грузовик с фруктами исчез накануне на подъездах к столице.

По данным правоохранительных органов, 26 декабря логистическая компания Петербурга заключила договор с другой фирмой о доставке мандаринов в Москву. На складе в доме № 26 по проспекту Непокоренных товар погрузили в фуру марки VOLVO FH-12, и грузовик выехал к месту назначения.

Спустя несколько дней фура с 18 тоннами мандаринов так и не прибыла по адресу, указанному в путевом листе. Общая стоимость исчезнувших фруктов составляет около 1,3 миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по заявлению о краже.