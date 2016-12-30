Молодые волгоградцы задержаны за угон автомобиля

Заявил об угоне 22-летний житель Ворошиловского района. Молодой сообщил дежурному отдела полиции № 5 У МВД России по г. Волгограду, что 29 декабря 2016 года не обнаружил свой «ВАЗ-2110» у подъезда жилого дома, где оставил транспортное средство.

По подозрению в угоне были задержаны двое 18-летних жителей г. Краснослободска, которые, увидев сотрудников полиции, пытались скрыться. Правоохранители установили, что молодые люди с целью похитить из салона припаркованного к дому автомобиля аудиоаппаратуру разбили стекло машины, но, увидев ключи зажигания в замке, захотели покататься по городу. Подобные действия могут привести 18-летних граждан в тюрьму — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Угнанный автомобиль возвращен законному владельцу.