Под Челябинском у мужчины и женщины изъяли почти два килограмма героина

«В Челябинске задержаны женщина 1978 года рождения и мужчина 1975 года рождения, которые сбыли 48 граммов героина. Позднее в челябинской квартире задержанной обнаружено и изъято еще около 185 граммов героина. В ходе дальнейших мероприятий установлено, что героин был ими приобретен у гражданина республики Таджикистан, который был задержан в городе Копейске за сбыт около 500 граммов героина», — говорится в сообщении.

После задержания мужчины в частном доме по улице Пекинской, где он жил, изъято еще более 1 килограмма героина.

Следствие управления МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело о «покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере», уточняется в сообщении.

Жителям Челябинска — мужчине и женщине — избраны мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест, соответственно, гражданин Таджикистана находится под стражей, отмечает МВД.