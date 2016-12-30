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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Под Челябинском у мужчины и женщины изъяли почти два килограмма героина

ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек — РИА Новости. Полиция Челябинска изъяла у жителей региона, сбывавших наркотики, почти 2 килограмма героина, сообщает ГУМВД России по региону.

«В Челябинске задержаны женщина 1978 года рождения и мужчина 1975 года рождения, которые сбыли 48 граммов героина. Позднее в челябинской квартире задержанной обнаружено и изъято еще около 185 граммов героина. В ходе дальнейших мероприятий установлено, что героин был ими приобретен у гражданина республики Таджикистан, который был задержан в городе Копейске за сбыт около 500 граммов героина», — говорится в сообщении.

После задержания мужчины в частном доме по улице Пекинской, где он жил, изъято еще более 1 килограмма героина.

Следствие управления МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело о «покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере», уточняется в сообщении.

Жителям Челябинска — мужчине и женщине — избраны мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест, соответственно, гражданин Таджикистана находится под стражей, отмечает МВД.

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Под Челябинском у мужчины и женщины изъяли почти два килограмма героина
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