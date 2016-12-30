Следком Башкирии расследует смерть 48-летнего жителя Салавата в горбольнице от «мышиной лихорадки»

По предварительным данным, 5 ноября 2016 года 48-летний житель города Салавата скончался в отделении реанимации городской больницы в результате осложнений после «мышиной лихорадки» — геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

По версии следствия, это произошло из-за неправильно выставленного врачами диагноза и несвоевременного оказания адекватной медицинской помощи.

Как ранее сообщал ГОРОБЗОР. РУ, болезнь со смешным названием «мышка» — на самом деле тяжелое инфекционной заболевание. При позднем диагностировании спасать заболевшего приходится в реанимации, «раскачивая» ему отказавшие почки.

Вызванные к такому больниму врачи скорой помощи часто «путают» симптомы ГЛПС с простудой или воспалением легких. Поставить точный диагноз могут лишь специалисты инфекционной больницы. Поэтому тянуть с обращением «в инфекционку» просто опасно и может привести к летальному исходу.

В рамках расследования смерти 48-летнего жителя Салавата следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц из числа медицинского персонала, причастных к инциденту.

У больницы истребована медицинская документация, проводятся комплексные медицинские судебные экспертизы для установления причин смерти и наличия дефектов оказания медицинской помощи. Экспертизы проводится в независимых экспертных учреждениях других регионов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, только в декабре 2016 года следователями СКР республики возбуждено 4 уголовных дел по ятрогенным преступлениям.

Понятие «ятрогенные преступления» в большинстве источников расшифровываются, как ухудшение здоровья пациента в результате неосторожных действий или слов лечащего врача.

По данным ведомства, 16 октября 2016 года в больницу города Нефтекамска была доставлена беременная, в отношении которой медицинский персонал неверно оценил акушерскую ситуацию и пациентке не провели всех необходимых обследований, что привело к гибели плода. СКР возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В феврале 2016 года 32-летняя жительница Благовещенского района скончалась от заболевания. На протяжении нескольких недель женщина жаловалась врачам на проблемы со здоровьем, но после получения направления на госпитализацию у терапевта, ей было отказано в центральной районной больнице из-за отсутствия мест. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В сентябре 2016 года в Уфимском районе вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками Подымаловской врачебной амбулатории скончался младенец. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.