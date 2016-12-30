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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели вызволили из «снежного плена» фуры на Грушевском перевале

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости (Крым). Из-за непогоды на Грушевском перевале сформировалась пробка из грузовиков, которые не могли преодолеть участок дороги. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

Для оказания помощи спасатели привлекли тяжелую технику — тягачи на базе «ЗИЛов». В это же время экипажи ГИБДД в районе Старого Крыма перенаправляли легковые автомобили по другой дороге. Два автобуса, в которых находилась дети, были перенаправлены на стоянку АЗС.

Вскоре на перевале было организовано реверсное движение, сначала были пущены пассажирские автобусы, после — легковые автомобили. После этого с помощью тягачей перевал преодолели грузовики.

Всего из «снежного плена» было освобождено 30 автомобилей, проезд на Грушевском перевале открыт для всех видов транспорта.

По информации МЧС Крыма, на Ангарском перевале движение не затруднено и осуществляется в штатном режиме.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в результате штормового предупреждения, объявленного на полуострове, частично обесточено 10 населенных пунктов.

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