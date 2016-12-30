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13:28 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти ночью двое мужчин заблудились, переходя через Волгу

Их разыскивали спасатели.

В ночь на пятницу, 30 декабря, сотрудники центра гражданской защиты Тольятти проводили поисковые работы на акватории Волги. Там заблудились двое мужчин. Об этом сообщил руководитель центра Андрей Дербенев.

Спасатели получили тревожный сигнал от родственницы пропавших вечером. Она сообщила, что мужчины вышли на лед реки от Жигулевска, чтобы перейти на другую сторону, но потеряли дорогу. Спасатели вышли на территорию акватории в 20:00, пишет 63.ру.

— До 23:00 сотрудники центра продолжали поиски в условиях сильного тумана, выбились из сил, — рассказал Андрей Дербенев. — Однако позже заявительница вновь позвонила. Она сообщила, что пропавшие смогли отыскать дорогу. Их жизни больше ничего не угрожает.

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