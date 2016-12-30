Застрявших в Шардже казахстанцев рассаживают по всем свободным местам в самолетах — МИР РК
Задействован национальный авиаперевозчик Air Astana.
Задействован национальный авиаперевозчик Air Astana.
Застрявших в аэропорту Шарджи казахстанцев рассаживают по свободным местам в самолетах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным руководителя Департамента индустрии туризма МИР РК Марата Игали, в настоящий момент оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК совместно с туроператорами и авиакомпаниями производит рассадку пассажиров на все свободные места по направлению в ОАЭ, а также из аэропорта Шарджи в Казахстан.
«Национальный авиаперевозчик Air Astana поменял воздушное судно, которое должно было лететь сегодня в ОАЭ, на более вместимое для вывоза казахстанских туристов на отдых в ОАЭ. Отмечаем, что в аэропорту Шарджа
По данным МИР РК, на утро 30 декабря 2016 годы в аэропортах Астаны и Алматы находились 215 пассажиров, которые должны были вчера вылететь рейсами «Air Arabia» в Шарджу, однако рейсы были отменены авиакомпанией в связи с туманом.
«Оперативный штаб Министерства по инвестициям и развитию РК находиться на постоянной связи с Генеральным консульством РК в ОАЭ Министерства иностранных дел РК», — заверили в Департаменте индустрии туризма МИР РК.