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16:04 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде водитель на BMW врезался в столб: один человек погиб

29 декабря в 22.30 22-летний водитель, управляя машиной BMW, двигался по улице Удмуртской со стороны ул. Панферова в сторону ул. 40 лет ВЛКСМ.

Напротив дома № 51 по ул. Удмуртская он не справился с управлением и врезался в столб. От удара иномарку развернуло и отбросило на стоящий автомобиль «ВАЗ-2114».

В результате ДТП 36-летний пассажир автомашины BMW скончался в карете скорой медицинской помощи, 26-летний пассажир «ВАЗа» с травмами был доставлен в больницу.

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