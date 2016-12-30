В Волгограде водитель на BMW врезался в столб: один человек погиб

Напротив дома № 51 по ул. Удмуртская он не справился с управлением и врезался в столб. От удара иномарку развернуло и отбросило на стоящий автомобиль «ВАЗ-2114».

В результате ДТП 36-летний пассажир автомашины BMW скончался в карете скорой медицинской помощи, 26-летний пассажир «ВАЗа» с травмами был доставлен в больницу.