В Волгограде водитель на BMW врезался в столб: один человек погиб
29 декабря в 22.30 22-летний водитель, управляя машиной BMW, двигался по улице Удмуртской со стороны ул. Панферова в сторону ул. 40 лет ВЛКСМ.
29 декабря в 22.30 22-летний водитель, управляя машиной BMW, двигался по улице Удмуртской со стороны ул. Панферова в сторону ул. 40 лет ВЛКСМ.
Напротив дома № 51 по ул. Удмуртская он не справился с управлением и врезался в столб. От удара иномарку развернуло и отбросило на стоящий автомобиль «ВАЗ-2114».
В результате ДТП 36-летний пассажир автомашины BMW скончался в карете скорой медицинской помощи, 26-летний пассажир «ВАЗа» с травмами был доставлен в больницу.