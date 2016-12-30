В торговом центре Калининграда мужчина упал в шахту лифта

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в торговом центре на улице Челнокова. По предварительным данным, мужчина был пьян, он самостоятельно раздвинул створки шахты. В результате падения, калининградец получил множественные ушибы. Его доставили в больницу. С какой точно высоты упал калининградец, неизвестно.

«В настоящее время участковые уполномоченные полиции проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушение общественного порядка», — добавили в пресс-службе.