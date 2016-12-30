Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Керри рассказал, как Россия «ударила» по США
СМИ про 2 условия Путина по передаче Курил Японии
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
13:13 (мск), источник: Новый Калининград

В торговом центре Калининграда мужчина упал в шахту лифта

25-летний житель Калининграда упал в шахту лифта. Об этом в пятницу корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в торговом центре на улице Челнокова. По предварительным данным, мужчина был пьян, он самостоятельно раздвинул створки шахты. В результате падения, калининградец получил множественные ушибы. Его доставили в больницу. С какой точно высоты упал калининградец, неизвестно.

«В настоящее время участковые уполномоченные полиции проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушение общественного порядка», — добавили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Меценат Татузов: «Проект по Башне Врангеля — это еще 3 млн туристов в год»
МИД опроверг закрытие американской школы в ответ на санкции
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Росстат заявил о минимальной за новейшую историю инфляции
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги-2016. Главные события года от А до Я
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь