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13:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская прокуратура отметила рост оборота наркотиков на 10% в 2016 году

Правоохранители изъяли 375 кг веществ в 2016 году.

Незаконный оборот наркотиков в Воронежской области за 11 месяцев 2016 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 30 декабря. Правоохранители изъяли более 375 кг наркотиков (в 2015-м — 339 кг). Основная доля приходится на марихуану и героин, добавили в ведомстве.

Прокуратура также констатировала снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 9,4%. По данным ведомства, преступники активно используют географическое положение региона для бесконтактного сбыта наркотиков.

Правоохранители выработали меры для повышения эффективности при раскрытии и расследовании преступлений в октябре 2016 года.

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