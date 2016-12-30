Воронежская прокуратура отметила рост оборота наркотиков на 10% в 2016 году
Правоохранители изъяли 375 кг веществ в 2016 году.
Правоохранители изъяли 375 кг веществ в 2016 году.
Незаконный оборот наркотиков в Воронежской области за 11 месяцев 2016 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила
Прокуратура также констатировала снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 9,4%. По данным ведомства, преступники активно используют географическое положение региона для бесконтактного сбыта наркотиков.
Правоохранители выработали меры для повышения эффективности при раскрытии и расследовании преступлений в октябре 2016 года.