Гражданин Молдовы задержан в Киеве за крупную взятку

По сообщению СМИ Украины, об этом проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает NOI.md.

По его словам, задержание произошло около 10:00 в четверг, 29 декабря. За два дня до этого Максим Якубовский подал рапорт о том, что Сергей Нерух предложил дать ему взятку за помощь в снятии ареста с судна Sky moon и груза, который в нем перевозился, — 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода.

Апелляционный суд Киева разрешил Якубовскому имитировать согласие на взятие взятки.