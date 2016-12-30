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13:39 (мск), источник: Noi.md

Гражданин Молдовы задержан в Киеве за крупную взятку

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали гражданина Молдовы, основателя компании NTA Invest Group SRO Сергея Неруха во время передачи взятки в размере 75 тыс. долларов военному прокурору Максиму Якубовскому в одном из кафе Киева.

Источник: Noi.md

По сообщению СМИ Украины, об этом проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает NOI.md.

По его словам, задержание произошло около 10:00 в четверг, 29 декабря. За два дня до этого Максим Якубовский подал рапорт о том, что Сергей Нерух предложил дать ему взятку за помощь в снятии ареста с судна Sky moon и груза, который в нем перевозился, — 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода.

Апелляционный суд Киева разрешил Якубовскому имитировать согласие на взятие взятки.

Судно Sky moon было задержано 30 ноября с.г. сотрудниками Госпогранслужбы в украинских внутренних водах на реке Дунай за заход в порты временно оккупированного Крыма. Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении капитану судна Sky Moon, гражданину Сирии, в нарушении порядка въезда-выезда из оккупированного Крыма. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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