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13:13 (мск), источник: Tengrinews

Арестован подозреваемый в убийстве сотрудника УВД Кокшетау

Задержанный по подозрению в убийстве сотрудника УВД Кокшетау 32-летний майор полиции Жанибек Баймурзин.

Источник: Tengrinews

Арестован подозреваемый в убийстве сотрудника УВД Кокшетау, сообщает Tengrinews.kz.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний майор полиции Жанибек Баймурзин.

«В настоящее время по факту убийства ведется расследование, в отношении подозреваемого Кокшетауским городским судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сроком на два месяца», — говорится в ответе ДВД Акмолинской области на запрос Tengrinews.kz.

В ходе задержания Жанибек Баймурзин сознался в совершении убийства коллеги Дархана Еламанова, в дальнейшем от подозреваемого поступила явка с повинной, а также согласие на содействие в расследовании уголовного дела.

Родные погибшего отказываются верить в то, что подозреваемый совершил преступление в одиночку. Ранее в ДВД Акмолинской области совершили, что убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений.

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