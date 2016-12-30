Суд продлил меру пресечения организатору массовой драки на рок-фестивале «Торнадо»

В Челябинске Центральный райсуд продлил меру пресечения организатору массовой драки на рок-фестивале «Торнадо» — Александр Гирь останется под домашним арестом до 28 февраля 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что стражи порядка задержали Гиря в июле 2016 года на паспортном контроле аэропорта, мужчина пояснил, что на протяжении пяти с половиной лет он проживал в королевстве Таиланд, а в Россию вернулся добровольно. Еще 20 октября 2010 года Гирь был объявлен в федеральный розыск, а 11 января 2011 — в международный. Позже, 26 августа 2013 года, Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента задержания.