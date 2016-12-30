Полиция Омской области задержала контрабандиста, перевозившего краснокнижных птиц в сабвуфере

В Исилькульском районе возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды птиц, занесенных в Красную книгу России. По версии следствия, которую озвучила Ирина Волк, официальный представитель МВД России, в деле оказался замешан 35-летний гражданин. Его задержали пограничники в автомобильном пропускном пункте «Исилькуль». Вскоре мужчину арестовали.

Мужчина пытался без специального разрешения вывезти из России балобана и трех кречетов. Птиц он замотал в ткань. Он спрятал их в сабвуфере и технологической нише для запасного колеса. Орнитологи осмотрели птиц, пришли к выводу, что они дикие и пойманы на воле. Птиц отдали орнитологам для ухода и содержания.