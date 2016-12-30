Экс-полицейского подозревают в получении взятки в Миллерово
Бывший сотрудник линейного отдела полиции на станции Миллерово подозревается в получении взятки, сообщает
Бывший сотрудник линейного отдела полиции на станции Миллерово подозревается в получении взятки, сообщает
По версии следствия, 22 декабря подозреваемый, временно исполняя обязанности начальника линейного отдела полиции на станции Миллерово, получил 40 тыс. рублей от представителя строительной организации за то, что не будет привлекать ее к административной ответственности за допущенные при разгрузочных работах нарушения.
В настоящее время в отношении полицейский уволен со службы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).