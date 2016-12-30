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16:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-полицейского подозревают в получении взятки в Миллерово

Бывший сотрудник линейного отдела полиции на станции Миллерово подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, 22 декабря подозреваемый, временно исполняя обязанности начальника линейного отдела полиции на станции Миллерово, получил 40 тыс. рублей от представителя строительной организации за то, что не будет привлекать ее к административной ответственности за допущенные при разгрузочных работах нарушения.

В настоящее время в отношении полицейский уволен со службы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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