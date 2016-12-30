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16:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Уголовное дело возбуждено по факту смерти детей от угарного газа в Волгоградской области

10 декабря в Дубовке от утечки газа погибли двое детей, а их 22-летняя беременная мать, 29-летний отец и 61-летняя мать отца семейства оказались в реанимации.

30 декабря было возбуждено уголовное дело. Как стало известно ВДТВ, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По сообщениям работников следственного отдела по Дубовскому району СК РФ СУ по Волгоградской области, следователи выяснили, что люди отравились газом из-за несанкционированного подключения к уличной трубе газоснабжения на улице Шимлянникова в Дубовке. Руководитель следственного отдела по Дубовскому району СК РФ Роман Шестопалов информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил.

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