Уголовное дело возбуждено по факту смерти детей от угарного газа в Волгоградской области
10 декабря в Дубовке от утечки газа погибли двое детей, а их 22-летняя беременная мать, 29-летний отец и 61-летняя мать отца семейства оказались в реанимации.
10 декабря в Дубовке от утечки газа погибли двое детей, а их 22-летняя беременная мать, 29-летний отец и 61-летняя мать отца семейства оказались в реанимации.
30 декабря было возбуждено уголовное дело. Как стало известно ВДТВ, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
По сообщениям работников следственного отдела по Дубовскому району СК РФ СУ по Волгоградской области, следователи выяснили, что люди отравились газом