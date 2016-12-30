Уголовное дело возбуждено по факту смерти детей от угарного газа в Волгоградской области

30 декабря было возбуждено уголовное дело. Как стало известно ВДТВ, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По сообщениям работников следственного отдела по Дубовскому району СК РФ СУ по Волгоградской области, следователи выяснили, что люди отравились газом из-за несанкционированного подключения к уличной трубе газоснабжения на улице Шимлянникова в Дубовке. Руководитель следственного отдела по Дубовскому району СК РФ Роман Шестопалов информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил.