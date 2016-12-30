Во время пожара в Гурьевском районе погиб человек

Инцидент произошел в поселке Малое Луговое. Горел дом на две семьи. В результате пожара погиб человек, еще одного жильца сотрудники МЧС спасли и передали медикам скорой помощи. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Это второй крупный пожар за неделю в Гурьевском районе. Во вторник в результате пожара в поселке Узловое погиб 4-летний мальчик.