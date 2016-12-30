Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Новосибирском
Еще два человека пострадали, причины и обстоятельства аварии выясняются, рассказали в МВД.
Еще два человека пострадали, причины и обстоятельства аварии выясняются, рассказали в МВД.
Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Новосибирском, об этом сообщает
Авария произошла 30 декабря в Тогучинском районе примерно в 14 часов.
По предварительным данным,
«В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир “Тойота Аурис” — женщина и мужчина — скончались», — рассказали в МВД.
Пассажиры «Карины», мужчина и женщина, госпитализированы.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.