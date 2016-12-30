Мужчина и женщина погибли в лобовом ДТП под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 30 декабря в Тогучинском районе примерно в 14 часов.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Аурис» ехала из Кемерово в Новосибирск и на 51-м километре трассы выехала на встречную полосу, где врезалась в «Тойоту Карину».

«В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир “Тойота Аурис” — женщина и мужчина — скончались», — рассказали в МВД.

Пассажиры «Карины», мужчина и женщина, госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.