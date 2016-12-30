Монтажер башенного крана, упавшего на жилой дом в Екатеринбурге, предстанет перед судом
Екатеринбург. 30 декабря.
Екатеринбург. 30 декабря.
Следствие полагает, что мужчина неправильно смонтировал кран на строительной площадке, не проверил его техническое состояние.
В сообщении говорится, что собственнику крана причинен материальный ущерб в размере более 10 млн рублей. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в суд.
Как сообщалось, 26 февраля в Екатеринбурге упал башенный кран, его стрела зацепила жилой дом по адресу улице Сакко и Ванцетти, 100. Машинист крана погиб. Были повреждены крыша дома и балконы третьего подъезда с третьего по пятый этаж. Также кран повредил два автомобиля, припаркованных во дворе дома. Жильцов третьего и четвертого подъездов эвакуировали.
Было возбуждено уголовное дело.
Согласно данным Ростехнадзора, причиной аварии стало разрушение болтов крепления