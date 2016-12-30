Монтажер башенного крана, упавшего на жилой дом в Екатеринбурге, предстанет перед судом

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что 40-летний сотрудник коммерческой организации, отвечающий за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, обвиняется по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие полагает, что мужчина неправильно смонтировал кран на строительной площадке, не проверил его техническое состояние.

В сообщении говорится, что собственнику крана причинен материальный ущерб в размере более 10 млн рублей. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в суд.

Как сообщалось, 26 февраля в Екатеринбурге упал башенный кран, его стрела зацепила жилой дом по адресу улице Сакко и Ванцетти, 100. Машинист крана погиб. Были повреждены крыша дома и балконы третьего подъезда с третьего по пятый этаж. Также кран повредил два автомобиля, припаркованных во дворе дома. Жильцов третьего и четвертого подъездов эвакуировали.

Было возбуждено уголовное дело.