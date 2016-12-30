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14:12 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве раздраженный таксист устроил стрельбу

18-летний пассажир был доставлен в больницу.

В Киеве водитель такси открыл огонь по пассажиру и ранил его.

Об этом «Обозревателю» рассказали врачи больницы, в которой оказывали помощь пострадавшему.

Инцидент произошел в четверг, 29 декабря.

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Со слов 18-летнего пострадавшего, у него с водителем возник конфликт. В ходе перепалки мужчина из неустановленного оружия (предположительно, травматического) выстрелил парню в левое предплечье и правое плечо.

Пострадавший был доставлен в больницу скорой помощи. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве водитель ранил из травматического пистолета пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

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