В Киеве раздраженный таксист устроил стрельбу
18-летний пассажир был доставлен в больницу.
18-летний пассажир был доставлен в больницу.
В Киеве водитель такси открыл огонь по пассажиру и ранил его.
Об этом «Обозревателю» рассказали врачи больницы, в которой оказывали помощь пострадавшему.
Инцидент произошел в четверг, 29 декабря.
Со слов 18-летнего пострадавшего, у него с водителем возник конфликт. В ходе перепалки мужчина из неустановленного оружия (предположительно, травматического) выстрелил парню в левое предплечье и правое плечо.
Пострадавший был доставлен в больницу скорой помощи. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве водитель ранил из травматического пистолета пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.