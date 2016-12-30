Жительницу Осы оштрафовали за незаконную торговлю алкоголем

Суд на днях оштрафовал жительницу Осы на 18 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем и спиртосодержащей продукцией, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нарушение закона стражи порядка выявили ещё в мае нынешнего года в ходе планового рейда. Полицейские составили протокол на действия индивидуального предпринимателя, который продавал алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея стационарного торгового объекта и специального разрешения. Они изъяли у женщины 20 л алкоголя и 116 л этилового спирта.