Суд вернул под домашний арест главу района в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области изменил меру пресечения главе Куйбышевского района Виктору Функу с залога на домашний арест, сообщила пресс-служба областного СК. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, ставшем причиной плохого обеспечения населения питьевой водой.

«Следователем было заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении Виктора Функа меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств. Однако суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 5 декабря суд изменил Функу меру пресечения в виде домашнего ареста на залог. После чего постановлением суда Функ был временно отстранен от занимаемой должности. 14 декабря суд апелляционной инстанции отменил решение Куйбышевского райсуда об изменении обвиняемому меры пресечения на залог.