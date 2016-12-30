Замглавы иркутского Роспотребназора не арестовали по делу о суррогате

В Иркутске суд отказал следствию в заключении под стражу замглавы регионального управления Роспотребназора Михаила Лужнова, в отношении которого после массового отравления «Боярышником» было возбуждено уголовное дело о халатности, передает ТАСС.

Между тем, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана для семи задержанных в связи с реализацией поддельной настойки. Еще десять человек находятся под домашним арестом, четверо — под подпиской о невыезде.

Напомним, первые пострадавшие стали поступать в лечебные учреждения Иркутска 17 декабря. Согласно последним данным, от суррогата скончались более 70 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. В регионе продолжает действовать запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.