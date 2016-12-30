Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Названы лучшие спортсмены 2016 года по версии спортивной прессы
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
25События года в фотографиях
14:56 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге задержали бизнесмена, выстрелившего в ногу прохожему

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Бизнесмен задержан в Екатеринбурге по подозрению в том, что он выстрелил в ногу прохожему, с которым у него произошел конфликт на дороге, сообщает в пятницу городское управление МВД.

Источник: РИА Новости

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска отдела полиции № 3 установили личность водителя иномарки и задержали его. Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, директор одного из ООО. Он сознался в содеянном. Орудие преступления — травматический пистолет — изъято и направлено на экспертизу, лицензия на приобретенное оружие аннулируется», — говорится в сообщении.

По данным УМВД, 23 декабря около 18.50 местного времени (16.50 мск) в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликте двух человек у торгового центра на улице Сулимова. Перепалка закончилась стрельбой.

В ходе проверки было установлено, что пострадавший 1977 года рождения проходил мимо торгового центра и у него завязался словесный конфликт с водителем припаркованной иномарки. Со слов пешехода, автомобиль мешал ему пройти. В результате завязавшегося словесного конфликта водитель произвел выстрел из травматического пистолета в сторону пешехода и попал ему в ногу, уточняет полиция. После этого стрелявший скрылся с места происшествия, отмечает УМВД. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство) и части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинения легкого вреда здоровью). Статья 213 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а часть 2 статьи 115 — на срок до двух лет. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает ведомство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Голодец назвала главную цель правительства в 2017 году
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь