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17:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Птичий грипп выявлен у индеек в Октябрьском районе

Вирус птичьего гриппа выявлен у индеек в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Источник: Аргументы и факты

«Федеральный центр охраны здоровья животных выявил геном вируса гриппа птиц в пробах патологического материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе», — говорится в сообщении.

В настоящее время в неблагополучном по заболеванию населенном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы контролем Россельхознадзора.

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