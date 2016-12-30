Птичий грипп выявлен у индеек в Октябрьском районе

«Федеральный центр охраны здоровья животных выявил геном вируса гриппа птиц в пробах патологического материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе», — говорится в сообщении.

В настоящее время в неблагополучном по заболеванию населенном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы контролем Россельхознадзора.