Птичий грипп выявлен у индеек в Октябрьском районе
Вирус птичьего гриппа выявлен у индеек в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает
Вирус птичьего гриппа выявлен у индеек в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает
«Федеральный центр охраны здоровья животных выявил геном вируса гриппа птиц в пробах патологического материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе», — говорится в сообщении.
В настоящее время в неблагополучном по заболеванию населенном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы контролем Россельхознадзора.