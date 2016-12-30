Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Украина обратилась к членам ООН с призывом, касающимся России
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
17:34 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже обокрали офис крупной строительной фирмы

В Воронеже в ночь на 30 декабря неизвестные обокрали офис строительной фирмы, похитив из него сейф с крупной суммой денег.

Сейчас преступников разыскивает полиция. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле, и в данный момент сотрудники ГИБДД в Воронеже останавливают и досматривают похожие машины.

Как рассказал нам один из водителей, которого также остановили по этой причине, инспекторы сказали, что ограблен был офис ДСК. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области эту информацию опровергли. Также не подтвердили эти данные и непосредственно в самой компании.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщили 36on.ru в пресс-службе полиции.

Название компании, которую обокрали преступники, а также точная сумма похищенного, в данный момент не называются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стала известна программа празднования Нового года и Рождества 2017 в Воронеже
Путин отказался высылать дипломатов США из России
Спецборт вывезет из США российских дипломатов и членов их семей
Украина подготовила иск против России из-за договора о дружбе
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов
Итоги года. Главные события 2016-го в алфавитном порядке
Российского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований
Выходной в космосе: экипаж МКС замер в невесомости
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь