В Воронеже обокрали офис крупной строительной фирмы

Сейчас преступников разыскивает полиция. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле, и в данный момент сотрудники ГИБДД в Воронеже останавливают и досматривают похожие машины.

Как рассказал нам один из водителей, которого также остановили по этой причине, инспекторы сказали, что ограблен был офис ДСК. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области эту информацию опровергли. Также не подтвердили эти данные и непосредственно в самой компании.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщили 36on.ru в пресс-службе полиции.

Название компании, которую обокрали преступники, а также точная сумма похищенного, в данный момент не называются.