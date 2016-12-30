В Воронеже обокрали офис крупной строительной фирмы
В Воронеже в ночь на 30 декабря неизвестные обокрали офис строительной фирмы, похитив из него сейф с крупной суммой денег.
В Воронеже в ночь на 30 декабря неизвестные обокрали офис строительной фирмы, похитив из него сейф с крупной суммой денег.
Сейчас преступников разыскивает полиция. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле, и в данный момент сотрудники ГИБДД в Воронеже останавливают и досматривают похожие машины.
Как рассказал нам один из водителей, которого также остановили по этой причине, инспекторы сказали, что ограблен был офис ДСК. Однако в
— В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщили 36on.ru в
Название компании, которую обокрали преступники, а также точная сумма похищенного, в данный момент не называются.