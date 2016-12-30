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15:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Корпоратив железнодорожников в Лунинце закончился дракой

Лунинецкие железнодорожники так разгулялись на новогоднем корпоративе в местном ресторане Юна, что администратору заведения пришлось вызвать милицию.

Заместитель начальника Лунинецкого райотдела милиции Александр Яковец рассказал, что вызов поступил около полуночи:

— Люди отдыхали, но много выпили, стали спорить. Сначала их пытались утихомирить сотрудники патрульно-постовой службы, на подмогу прибыл наряд Департамента охраны, потом еще один наряд ППС. Пришлось применять слезоточивый газ, так как дебоширы оказали сопротивление. Никто не задерживался, никто в вытрезвитель не доставлялся.

В УСК по Брестской области сообщили, что проводится проверка по факту происшествия, в частности, законности применения милиционерами спецсредств и физической силы.

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