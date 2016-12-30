Корпоратив железнодорожников в Лунинце закончился дракой
Лунинецкие железнодорожники так разгулялись на новогоднем корпоративе в местном ресторане Юна, что администратору заведения пришлось вызвать милицию.
Лунинецкие железнодорожники так разгулялись на новогоднем корпоративе в местном ресторане Юна, что администратору заведения пришлось вызвать милицию.
Заместитель начальника Лунинецкого райотдела милиции Александр Яковец рассказал, что вызов поступил около полуночи:
— Люди отдыхали, но много выпили, стали спорить. Сначала их пытались утихомирить сотрудники
В УСК по Брестской области сообщили, что проводится проверка по факту происшествия, в частности, законности применения милиционерами спецсредств и физической силы.