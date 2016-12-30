Корпоратив железнодорожников в Лунинце закончился дракой

Заместитель начальника Лунинецкого райотдела милиции Александр Яковец рассказал, что вызов поступил около полуночи:

— Люди отдыхали, но много выпили, стали спорить. Сначала их пытались утихомирить сотрудники патрульно-постовой службы, на подмогу прибыл наряд Департамента охраны, потом еще один наряд ППС. Пришлось применять слезоточивый газ, так как дебоширы оказали сопротивление. Никто не задерживался, никто в вытрезвитель не доставлялся.

В УСК по Брестской области сообщили, что проводится проверка по факту происшествия, в частности, законности применения милиционерами спецсредств и физической силы.