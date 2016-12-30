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17:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области осудят бывшего сотрудника колонии

По версии следствия, сотрудник колонии передал осужденным мобильные телефоны.

Бывший заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии № 4 в Тоншаевском районе обвиняется в получении взятки от осужденных, сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, мужчина незаконно передавал осужденным мобильные телефоны и разрешал пользоваться ими без ограничений. За это, а также за общее покровительство, он получил от двух заключенных более 32 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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