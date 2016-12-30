В Нижегородской области осудят бывшего сотрудника колонии
По версии следствия, сотрудник колонии передал осужденным мобильные телефоны.
По версии следствия, сотрудник колонии передал осужденным мобильные телефоны.
Бывший заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии № 4 в Тоншаевском районе обвиняется в получении взятки от осужденных, сообщает объединенная
По версии следствия, мужчина незаконно передавал осужденным мобильные телефоны и разрешал пользоваться ими без ограничений. За это, а также за общее покровительство, он получил от двух заключенных более 32 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.