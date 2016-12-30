В Москве осудили торговцев наркотиками из Татарстана

За время следствия были проведены 55 судебных экспертиз, установлена причастность соучастников к совершению 35 преступлений. При обысках были обнаружены две лаборатории по производству и расфасовке наркотических средств, спайс массой 1 кг 700 г, ингредиенты для его производства.

В марте текущего года шестерым фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», а также по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Приговором Московского городского суда участники группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 19 лет.