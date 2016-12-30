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17:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Москве осудили торговцев наркотиками из Татарстана

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Суд вынес обвинительный приговор шестерым уроженцам Татарстана, которые сбывали спайс на территории Москвы в 2014 — 2015 годах, сообщает Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

За время следствия были проведены 55 судебных экспертиз, установлена причастность соучастников к совершению 35 преступлений. При обысках были обнаружены две лаборатории по производству и расфасовке наркотических средств, спайс массой 1 кг 700 г, ингредиенты для его производства.

В марте текущего года шестерым фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», а также по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Приговором Московского городского суда участники группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 19 лет.

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