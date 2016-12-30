В Воронеже авария с машиной ГИБДД и такси спровоцировала пробку на Чернавском мосту

Патрульная машина ГИБДД и автомобиль компании «Желтое такси» столкнулись у остановки «Ильича» днем пятницы, 30 декабря. Авария спровоцировала пробку на Чернавском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение автомобилей с улицы Степана Разина в сторону улицы Брусилова составляет 7 км/ч.

Фотографию с места ДТП выложил участник городской группы в «ВКонтакте» Георгий Гера. На снимке видно, что оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Корреспондент РИА «Воронеж» запросила информацию о пострадавших в городском ГИБДД.

По данным на 15:20, пробки в городе достигли 7 баллов. Наиболее загруженным оказался центр города. Движение затруднено на улицах Кольцовская, Плехановская, Кирова, Фридриха Энгельса, Свободы. Заторы также образовались на Московском проспекте и проспекте Труда.