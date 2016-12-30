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16:12 (мск), источник: Sputnik.md

Парень в Яловенах убил родителей девушки, запретивших с ней общаться

Шокирующая история произошла в селе Гаурены Яловенского района — 21-летний молодой человек убил супругов за то, что они запретили ему общаться со своей дочерью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего жителя села Хорешты Яловенского района. Молодого человека подозревают в совершении двойного убийства, сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

Житель села Гаурены того же района 30 сентября сообщил правоохранителям, что нашел в доме тело своего 52-летнего соседа. Экспертиза показала, что его смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове.

На следующий день в поле обнаружили труп 56-летней супруги жертвы также со следами насильственной смерти.

Расследование, длившееся три месяца, показало, что обоих жертв убил именно задержанный. Он признал свою вину лишь частично. Свой поступок молодой человек объяснил местью за то, что пара запретила ему общаться с их 18-летней дочерью.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и сжег одежду, в которой совершил убийство.

Сейчас подозреваемого поместили под 30-дневный арест. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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