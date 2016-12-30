В Одессе поймали подозреваемого в жестоком убийстве матери и 2-летнего ребенка

Полицией задержан мужчина подозреваемый в жестоком убийстве матери и ее двухлетнего ребенка в городе Овидиополь Одесской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе полиции области.

«Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в п.г.т. Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в п.г.т. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой — тело ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п. 1 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность преступника полицейские установили сразу же. Ним оказался 31-летний житель п.г.т. Овидиополь.

В действие был введен оперативный план «Сирена». На поиски мужчины задействовали весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

«Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений», — заявили в полиции.

Как сообщал НБН, полиция не допустила прорыва в Одессу грузовика, за рулем которой находился преступник, совершивший убийство женщины и ребенка в поселке Овидиополь. Он планировал совершить наезд на большую толпу людей в Одессе.