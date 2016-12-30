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18:02 (мск), источник: Фонтанка

Вор в законе Альберт Рыжий осужден на 7 лет в Петербурге

Фрунзенский суд Петербурга 29 декабря вынес приговор вору в законе Альберту Гейдарову по прозвищу «Рыжий». Он признан виновным в грабеже и оправдан в мошенничестве. История с поддельными паспортами неактуальна по сроку давности.

Источник: Фонтанка

Напомним, Гейдарова задержали 14 июля 2014-го по делу о грабеже. Годом ранее на размещенное в Интернете объявление о продаже автомобиля откликнулся потенциальный покупатель. При встрече у него отобрали 1,9 млн рублей. «Рыжему», как посчитало следствие, помогали Евгений Краснов и Роман Мамедов. Эпизод квалифицировали как разбойное нападение.

Гейдарова причисляли к кругу Аслана Усояна («Дед Хасан»), он считался самым молодым и везучим вором в законе, пережившим три покушения.

До суда «Рыжему» предъявили также обвинение в особо крупном мошенничестве и подделку документов, благодаря которым он свободно передвигался, в том числе через государственную границу РФ.

Фрунзенский рассматривал дело почти полтора года. Накануне, 29 декабря 2016-го судья Игорь Кочетов вынес приговор. Он переквалифицировал разбой на грабеж, признав Гейдарова виновным, и оправдал в мошенничестве. Эпизоды с документами были прекращены ранее по истечению срока давности.

Обвинение просило 13 лет, суд назначил семь строгого режима. Соучастники Гейдарова получили от 6 до 7,5 года.

Адвокат Дмитрий Попов сообщил «Фонтанке», что он считает приговор незаконным и будет его обжаловать.

«Обвинение строилось на показаниях засекреченных свидетелей и сотрудников полиции, которым кто-то сказал, что организатором схемы с автомобилем является Гейдаров», — уточнил защитник.

Авторитет пробыл под арестом почти 2,5 года. Срок зачтется в наказание. Выйти по УДО, если приговор в апелляционной инстанции «устоит», Гейдаров сможет через год.

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