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17:39 (мск), источник: Volga News

Директора отрадненского комбината осудили за сокрытие налогов

В Отрадном суд вынес приговор 57-летнему гендиректору ОАО Комбинат «Полимерстройматериалы» Владимиру Белоусову, которого обвиняли в сокрытие денег организации от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Источник: AP 2016

Как было установлено, Белоусов знал, что у предприятия задолженности по налогам, а ФНС приняла меры для принудительного взыскания недоимки. Но с 11 июня 2015 г. по 19 августа 2016 г. предприниматель направлял должникам предприятия: ЗАО «Полад» и ЗАО «Торговый дом «Светлов» распорядительные письма об оплате товаров и услуг для производственных нужд в счет погашения их собственной задолженности перед комбинатом. Деньги перечислялись им, минуя расчетные счета комбината, в результате чего были сокрыты от принудительного взыскания.

На суде Белоусов не признал вину. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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