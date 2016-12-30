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17:23 (мск), источник: 112.ua

В Киеве из магазина бытовой техники украли смартфоны стоимостью 600 тыс. грн

Злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло и проникли в помещение.

Источник: 112.ua

В Киеве из магазина похитили более 50 смартфонов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

На линию «102» поступило сообщение от охранной компании, что на один из охраняемых ими объектов напали неизвестные. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло, проникли в помещение и похитили около полусотни различных смартфонов общей стоимостью около 600 тыс грн.

Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Кроме того, эксперты изъяли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования возможна повторная квалификация статьи. Сейчас злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Поиски подозреваемых продолжаются.

Ранее в Киеве у женщины украли 80 тыс. долл. из банковской ячейки.

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Новости 112. Выпуск от 16:00, 30.12.2016
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