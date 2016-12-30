В Киеве из магазина бытовой техники украли смартфоны стоимостью 600 тыс. грн
Злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло и проникли в помещение.
Злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло и проникли в помещение.
В Киеве из магазина похитили более 50 смартфонов, сообщает
На линию «102» поступило сообщение от охранной компании, что на один из охраняемых ими объектов напали неизвестные. На место происшествия выехала
Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Кроме того, эксперты изъяли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.
Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования возможна повторная квалификация статьи. Сейчас злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Поиски подозреваемых продолжаются.
Ранее в Киеве у женщины украли 80 тыс. долл. из банковской ячейки.