Овидиопольский убийца, убегая с места преступления, ранил мужчину

Преступник, убивший в Овидиополе женщину и маленького ребенка, еще и ранил мужчину, передает «Думская».

Как сообщили местные жители, пострадавший является соседом убитой женщины. Он получил ножевое ранение лица и сейчас находится в больнице.

В пресс-службе ГУНП эту информацию пока не комментируют.

Напомним, правоохранители Одесской области разыскивали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве: обгоревшие тела женщины и ребенка нашли с отсеченными головами.

Позже сообщалось, что изначально разыскиваемый мужчина планировал наехать грузовиком на толпу людей.

В регионе был введен план «Сирена» по розыску подозреваемого: вдоль трасс в Овидиопольском районе установили посты полиции. Всего в операции участвуют порядка 500 правоохранителей. В полиции допускают, что преступник может быть вооружен.